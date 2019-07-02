Полиция нуждается в вашей помощи: в Ида-Вирумаа пропала 16-летняя девушка

У Элизы нет при себе мобильного телефона, и близкие не могут с ней связаться уже несколько дней. Она может находиться в Силламяэ или Нарве. Информация о пропавшей девушке передана всем патрулям в данном регионе, а молодежный полицейский общается с ее близкими, чтобы установить возможное местонахождение Элизы.