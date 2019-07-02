Swedbank введет мгновенные платежи в интернет-банке

Клиенты Swedbank могут осуществлять мгновенные платежи независимо от канала, но пока доступна только бета-версия мобильного приложения.

Точную дату, когда клиенты смогут использовать полной версией мобильного приложения, банк еще не готов озвучить. Руководитель медиа Swedbank подтвердил BNS, что решение выйдет довольно скоро.

Мгновенный платеж - это платеж, который без промедления достигает получателя. Платежи до 15 тысяч евро осуществляются между банками в режиме реального времени в течение нескольких секунд. Мгновенные платежи осуществляются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в отличие от обычных платежей, даже в праздничные дни.