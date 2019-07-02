«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар», - цитирует РИА «Новости» сообщение министерства.

В августе 2003 года при буксировке на утилизацию затонула атомная подводная лодка К-159, погибли девять человек.

В ноябре 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море произошла авария на атомной подлодке «Нерпа». На субмарине несанкционированно сработала система пожаротушения, в результате чего произошел выброс газа. Из 208 человек, находившихся на борту, 20 погибли - трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов.