14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России, сообщили в Министерстве обороны России.
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар», - цитирует РИА «Новости» сообщение министерства.
14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Расследование контролирует главнокомандующий ВМФ, сообщает Минобороны.
«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», - говорится в сообщении.
Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск.
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В ноябре 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море произошла авария на атомной подлодке «Нерпа». На субмарине несанкционированно сработала система пожаротушения, в результате чего произошел выброс газа. Из 208 человек, находившихся на борту, 20 погибли - трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов.