Фото: горожане построят в Пирита судно викингов

По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, цель мастер-класса – предложить интересный досуг для всей семьи и научить людей строить лодку своими руками. Также на месте можно будет соорудить скворечник и принять участие в мастер-классе по ручному труду и покраске под руководством профессионалов.