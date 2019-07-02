Фото: горожане построят в Пирита судно викингов

8 июля в Центре досуга Пирита (Меривялья, 3) установят палатку, где начнется бесплатный мастер-класс по строительству лодки викингов типа oselvar faering.
По словам старейшины района Пирита Тыниса Лийната, цель мастер-класса – предложить интересный досуг для всей семьи и научить людей строить лодку своими руками. Также на месте можно будет соорудить скворечник и принять участие в мастер-классе по ручному труду и покраске под руководством профессионалов.
Важные даты в периоде строительства: 13 июля, 4 августа, 8 августа. 13 августа готовое судно назовут и спустят на воду.
Дополнительная информация на странице www.piritavak.ee. Регистрация на мероприятие проходит в Facebook или на инфочасе, 8 июля в 18.00 в Центре досуга Пирита.