Вт, 2.07.2019
Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Владимир Путин
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Торговля шампанским принесла экс-министру лишь пару сотен евро прибыли

Торговля шампанским принесла экс-министру лишь пару сотен евро прибыли

Ivari Padar 

ФОТО: Arvo Meeks

Бывший министр финансов, а ныне член Рийгикогу, социал-демократ Ивари Падар основал в прошлом году вместе с супругой небольшое предприятие по продаже алкогольных напитков, которое за первый год принесло прибыли в размере пары сотен евро, пишет Postimees.

Паевое товарищество ChampChamber импортирует из Франции шампанское высокого качества и продает его крупнейшим торговым сетям и развлекательным заведениям Эстонии. Владелец и основатель компании - Ивари Падар. Делами руководит его супруга Кристель Вольтенберг.

Оборот предприятия за первый год деятельности составил 57 000 евро, а прибыль - 253 евро. За год компания выплатила в качестве зарплаты всего 268 евро. Больше информации в отчете фирмы за хозяйственный год не содержится.

"Это такая маленькая семейная фирма. Я знаю, что ничего нового в этом нет. Импортеров и игроков на рынке много.  Но это все же среда, которая пробуждает в нас страсть и интерес", - сказал Ивари Падар изданию Postimees в апреле прошлого года, отвечая на вопрос, зачем он стал торговцем алкоголем.

Падар подтвердил, что цель бизнеса - зарабатывать прибыль, но планка пока установлена не очень высоко. "Мы уже в таком возрасте, что интересно заниматься новыми вызовами. Это сфера с очень интересным обществом и давними традициями", - пояснил соцдем Падар.

С 1999 по 2002 и с 2014 по 2015 годы Ивари Падар занимал пост министра социальных дел. С 2007 по 2009 год он был министром финансов. После этого он долгое время был депутатом Европейского парламента.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ