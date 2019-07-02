Торговля шампанским принесла экс-министру лишь пару сотен евро прибыли

Бывший министр финансов, а ныне член Рийгикогу, социал-демократ Ивари Падар основал в прошлом году вместе с супругой небольшое предприятие по продаже алкогольных напитков, которое за первый год принесло прибыли в размере пары сотен евро, пишет Postimees.
Паевое товарищество ChampChamber импортирует из Франции шампанское высокого качества и продает его крупнейшим торговым сетям и развлекательным заведениям Эстонии. Владелец и основатель компании - Ивари Падар. Делами руководит его супруга Кристель Вольтенберг.
Оборот предприятия за первый год деятельности составил 57 000 евро, а прибыль - 253 евро. За год компания выплатила в качестве зарплаты всего 268 евро. Больше информации в отчете фирмы за хозяйственный год не содержится.
"Это такая маленькая семейная фирма. Я знаю, что ничего нового в этом нет. Импортеров и игроков на рынке много. Но это все же среда, которая пробуждает в нас страсть и интерес", - сказал Ивари Падар изданию Postimees в апреле прошлого года, отвечая на вопрос, зачем он стал торговцем алкоголем.
Падар подтвердил, что цель бизнеса - зарабатывать прибыль, но планка пока установлена не очень высоко. "Мы уже в таком возрасте, что интересно заниматься новыми вызовами. Это сфера с очень интересным обществом и давними традициями", - пояснил соцдем Падар.
С 1999 по 2002 и с 2014 по 2015 годы Ивари Падар занимал пост министра социальных дел. С 2007 по 2009 год он был министром финансов. После этого он долгое время был депутатом Европейского парламента.