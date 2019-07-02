Торговля шампанским принесла экс-министру лишь пару сотен евро прибыли

Паевое товарищество ChampChamber импортирует из Франции шампанское высокого качества и продает его крупнейшим торговым сетям и развлекательным заведениям Эстонии. Владелец и основатель компании - Ивари Падар. Делами руководит его супруга Кристель Вольтенберг.

Оборот предприятия за первый год деятельности составил 57 000 евро, а прибыль - 253 евро. За год компания выплатила в качестве зарплаты всего 268 евро. Больше информации в отчете фирмы за хозяйственный год не содержится.

"Это такая маленькая семейная фирма. Я знаю, что ничего нового в этом нет. Импортеров и игроков на рынке много. Но это все же среда, которая пробуждает в нас страсть и интерес", - сказал Ивари Падар изданию Postimees в апреле прошлого года, отвечая на вопрос, зачем он стал торговцем алкоголем.

Падар подтвердил, что цель бизнеса - зарабатывать прибыль, но планка пока установлена не очень высоко. "Мы уже в таком возрасте, что интересно заниматься новыми вызовами. Это сфера с очень интересным обществом и давними традициями", - пояснил соцдем Падар.