Вт, 2.07.2019
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В Петербурге 53 человека отравились шавермой в кафе

Шаверма. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Число пострадавших после посещения кафе "Евро Кебаб" в Калининском районе Петербурга выросло до 53, больше половины из которых госпитализированы.

"По состоянию на сегодня, число пострадавших увеличилось до 53, из них 31 человек госпитализирован", - сообщили Интерфаксу в управлении Роспотребнадзора по городу во вторник, передает BNS.

Госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Днем в понедельник число заболевших насчитывало 33 человека, из них 28 были госпитализированы.

Все заболевшие связывали заболевание с употреблением шаурмы в кафе "Евро Кебаб". В чесночном соусе, входившем в ее состав, эксперты обнаружили сальмонеллу. Сотрудники кафе работали без санитарных книжек, а у повара обнаружили признаки кишечной инфекции.

Работа кафе была приостановлена, санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Роспотребнадзор рассказал, что кафе целый месяц работало без уведомления о начале деятельности.

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