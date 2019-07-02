В Петербурге 53 человека отравились шавермой в кафе

Число пострадавших после посещения кафе "Евро Кебаб" в Калининском районе Петербурга выросло до 53, больше половины из которых госпитализированы.
"По состоянию на сегодня, число пострадавших увеличилось до 53, из них 31 человек госпитализирован", - сообщили Интерфаксу в управлении Роспотребнадзора по городу во вторник, передает BNS.
Госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.
Днем в понедельник число заболевших насчитывало 33 человека, из них 28 были госпитализированы.
Все заболевшие связывали заболевание с употреблением шаурмы в кафе "Евро Кебаб". В чесночном соусе, входившем в ее состав, эксперты обнаружили сальмонеллу. Сотрудники кафе работали без санитарных книжек, а у повара обнаружили признаки кишечной инфекции.
Работа кафе была приостановлена, санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Роспотребнадзор рассказал, что кафе целый месяц работало без уведомления о начале деятельности.