В Петербурге 53 человека отравились шавермой в кафе

"По состоянию на сегодня, число пострадавших увеличилось до 53, из них 31 человек госпитализирован", - сообщили Интерфаксу в управлении Роспотребнадзора по городу во вторник, передает BNS.

Госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Днем в понедельник число заболевших насчитывало 33 человека, из них 28 были госпитализированы.

Все заболевшие связывали заболевание с употреблением шаурмы в кафе "Евро Кебаб". В чесночном соусе, входившем в ее состав, эксперты обнаружили сальмонеллу. Сотрудники кафе работали без санитарных книжек, а у повара обнаружили признаки кишечной инфекции.