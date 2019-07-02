Эстонские полицейские обучили украинских коллег

В июнe в Чернигове были подведены итоги проекта по сотрудничеству, в ходе которого полицейские из Эстонии провели обучение коллег из Государственной полиции Украины Черниговской области. Всего в ходе проекта обучение прошли 45 украинских полицейских.
"Благодаря полиции Эстонии мы получили неоценимый опыт. Знания, переданные нам эстонскими коллегами, и пройденная в Эстонии практика помогут нам быстрее достичь того уровня, на котором мы хотим видеть нашу полицию," – сказал начальник главного управления Государственной полиции Черниновской области Эдуард Алехин.
По словам руководителя проекта, подполковника полиции Тармо Вийкмаа, в фокусе проекта были разные темы, с которыми проходится сталкиваться полиции разных стран ежедневно, например, поиск пропавших людей, надзор за дорожным движением, реагирование на вызовы и многое другое. "По оценке руководства полиции Черниговской области, а также участвовавших в проекте эстонских и украинских полицейский и представителей посольства Эстонии в Киеве, этот проект прошел успешно", – сказал Вийкмаа.
Один из основных преподавателей этого проекта, руководитель бюро информации Лыунаской префектуры Индрек Коэметс сказал, что многие эстонские полицейские выступили в роли учителей впервые, но обучение проходило легко. „Украинские полицейские очень мотивированы, обучение проходили хорошие специалисты и профессионалы своего дела", – сказал Коэметс.
Начиная с февраля 2018 года, когда был запущен этот проект, представители Департамента полиции и погранохраны проводили обучение в Чернигове, а украинские полицейские проходили практику в Тарту. Проект был финансирован Министерством иностранных дел Эстонской Республики из средств для поддержки развития и оказания гуманитарной помощи.