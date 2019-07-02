Исследование: Эстония - третья в мире по среднему росту населения

В ходе проекта, осуществленного в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона, обобщены данные о росте населения стран мира - по отдельности роста мужчин и женщин.

В Нидерландах средний рост населения составляет 175,62 см. Средний рост мужчин в этой стране - 182,53 см, женщин - 168,72 см.

Латвия в этом списке занимает второе место - средний рост населения страны составляет 175,61 см. У латвийских мужчин средний рост - 181,42 см, женщин - 169,79 см.

Третье место занимает Эстония, где средний рост населения - 175,13 см. Средний рост эстонских мужчин - 181,59 см, женщин - 168,67 см.

Далее в списке стран с самым высоким населением следуют Дания - 174,29 см, Чехия - 174,28 см, Сербия - 174,13 см, Бельгия - 173,59 см, Словакия - 173,48 см, Босния и Герцеговина - 173,35 см и Исландия - 173,21 см.