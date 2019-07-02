Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы

В июне 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 миллионов евро. В соответствии с уставом СЕ, государству-участнику организации угрожает исключение в случае неуплаты взносов в течение двух лет.