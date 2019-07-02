Завтра Таллинн встретит огонь юбилейного Праздника песни и танца

На Ратушную площадь огонь будет доставлен в 13:00 и передан мэру Таллинна Михаилу Кылварту. После торжественной речи мэра выступит хор девочек вокальной студии Эстонского радио под руководством Кайе Таннер. Затем мэр передаст праздничный огонь председателю Эстонского хорового общества Хирво Сурва. Выступят молодежный смешанный хор Vox Populi и концертный хор Национальной оперы Эстония.

Концерт, открывающий юбилейный певческий праздник под названием "Моя любовь", состоится в субботу вечером и будет посвящен учителям. Поэтому Таллинн передаст огонь певческого праздника в учебные заведения, в которых свой путь начали дирижеры нынешнего праздника, чтобы поблагодарить учителей. В 14 часов огонь будет доставлен в Эстонскую Академию музыки и театра, в 15 часов - в Таллиннский университет, в 16:30 - в Таллиннскую музыкальную среднюю школу, а в 17:30 - в Таллиннскую музыкальную школу имени Георга Отса.

В 18 часов в саду музыкальной школы им. Георга Отса состоится концерт, на котором выступят детский хор "Эллерхейн", духовой оркестр Табасалуской музыкальной школы, женский хор Национальной библиотеки, Кейлаский городской оркестр, камерный хор "Вирмализед", камерный хор "Энкор", детский и девичий хоры Мусамари и смешанный хор объединения "Эстония". С 21:20 до 21:45 состоится всеобщее пение под руководством Вальтера Соосалу, а после этого начнется шествие к Длинному Герману.

Горожане и гости приглашаются послушать выступления и посмотреть праздничное шествие!

В 2019 году традиция огненного шествия в честь праздника песни и танца отмечает 50-летие, впервые оно прошло в 1969 году в честь столетия праздника.