Выпускникам этого эстонского вуза легче всего найти работу

Крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee второй раз провел исследование среди высших учебных заведений, чтобы выяснить, выпускники каких вузов увереннее всего чувствуют себя на нынешнем рынке труда. Рейтинг вузов показывает, на какие знания и навыки на рынке труда Эстонии существует максимальный спрос, т. е. выпускники каких вузов быстро находят подходящую работу.

Победитель прошлого года Эстонский колледж инфотехнологии TalTech сохранил место в первой пятерке, но уступил первое место Тартуской высшей школе здравоохранения. Второе место в рейтинге школ вновь заняла Таллиннская высшая школа здравоохранения. Более 93% выпускников Тартуской и Таллиннской высших школ здравоохранения подтвердили, что нашли подходящую работу в течение пары месяцев после окончания школы.

За высшими школами здравоохранения следовали Estonian Business School и Таллиннская высшая техническая школа, 88% выпускникам которых также не пришлось долго искать подходящую работу. В первую десятку вошли также Эстонский колледж инфотехнологии TalTech, Таллиннский технический университет (TalTech), Академия общественной безопасности, Эстонская авиационная академия, Таллиннский университет и Тартуский университет.

«79% выпускников вузов нашли подходящую работу в течение пары месяцев после окончания вуза. С другой стороны, нужно добавить, что большая часть (59%) этих выпускников уже работали во время учебы, это подтверждает, насколько важно при поиске хорошей работы иметь не только знания, но и практический опыт», - прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт.

Хенри Аувяэрт добавил, что каждый десятый выпускник после окончания вуза неожиданно обнаруживает, что работодатели вовсе не ждут их с распростертыми объятиями, и полученное образование не давало им ожидаемых преимуществ. «Десятая часть отвечавших отметили, что после окончания вуза поиск подходящей работы занял у них более года. Поэтому выбирать профессию нужно осознанно и проанализировать, на какие навыки будет расти спрос в следующие десять лет. Непродуманный выбор вуза просто продлит детство и не поможет сделать первый важный шаг на рынке труда».

25% отвечавших еще находились в процессе приобретения высшего образования, что дало возможность исследовать и среди студентов прогнозы в области зарплаты на их первом месте работы после получения высшего образования. С самым высоким ожиданием по зарплате планируют войти на рынок труда студенты Estonian Business School, которые хотели бы получать в среднем брутто-зарплату минимум 2227 евро. В первую тройку по ожиданиям в области зарплаты вошли также студенты Таллиннской высшей технической школы, которые хотели бы войти на рынок труда с брутто-зарплатой 2008 евро, и студенты Эстонского университета предпринимательства Mainor с ожиданием по брутто-зарплате 1833 евро.

Несмотря на то, что выпускники высших школ здравоохранения быстро находят работу, из исследования выяснилось, что ожидания этих студентов по зарплате сохраняются на границе средней зарплаты в Эстонии. Студенты Таллиннской высшей школы здравоохранения прогнозируют себе брутто-зарплату 1446 евро, а студенты Тартуской высшей школы здравоохранения – 1380 евро.

По мнению отвечавших, хорошую работу найти легче, если пойти учиться на такие специальности, как архитектура и инженерные науки, фармация, управление воздушным транспортным средством, сестринское дело, право, здоровье и wellness, образование, психология, дизайн, инфотехнология или бизнес, предпринимательство и управление.

Участники исследования считают, что намного сложнее найти работу выпускникам, изучавшим искусство (в т. ч. музыку, театральное искусство, хореографию), государствоведение и политологию, естественные науки, обработку и производство, экономический учет и налогообложение, общественные науки, журналистику и информацию или языки.