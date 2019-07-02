Фото: в Таллинн прибыл американский военный корабль времен холодной войны

В среду из порта Мууга отплывет прибывший на прошлой недели военный корабль США USS Mount Whitney, передает Postimees.
Это корабль класса Blue Ridge высотой 190 метров. Экипаж корабля насчитывает 325 человек, корабль вооружен 20-мм противоракетными системами ближней защиты Phalanx. Mount Whitney оснащен техникой для связи, сбора информации и руководства высшего качества, он считается одним из кораблей самого высокого уровня в своем классе. На борту корабля находится вертолет, предназначенный для транспортировки людей и оборудования, а также для спасательных работ, преимущественно на море.
В капитанской каюте корабля есть большая фотография горы Уитни, в честь которой корабль назван. Также там хранится осколок скалы, найденный на вершине, который забрал с собой один из членов экипажа.
По словам капитана Кэссиди Нормана, корабль был построен 50 лет назад во время холодной войны. В рулевой рубке корабля находится телеграф, передающий приказы в машинное отделение, подобная техника использовалась на кораблях еще сто лет назад.
На корабле 325 членов экипажа, большая часть живет в стесненных обстоятельствах. В спальных помещениях расположены трехэтажные нары, в одном помещении живет 50-60 человек.
Одна из важнейших деталей на корабле Mount Whitney - это судовой колокол. "Если у кого-то из членов экипажа родился ребенок, то колокол забирают вниз и используют в качестве купели. Имена всех крещенных с его помощью выгравированы на внутренней поверхности", - рассказал первый офицер Алекс МакМахон.
МакМахон услышал об Эстонии значительно раньше, чем другие американцы его возраста. В средней школе, где он учился, руководителем библиотеки была мать бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.