Пассажирский самолет соскользнул с ВПП и увяз в грязи

Инцидент произошел около полуночи в понедельник, 1 июля. Лайнер Boeing 737-800 совершал перелет из Джайпура и при заходе на посадку в Мумбай столкнулся с плохими метеоусловиями.

Несмотря на жесткую посадку, никто из пассажиров не пострадал. Как видно на фотографиях, после приземления шасси самолета увязло в грязи. Кроме того, носовая часть лайнера также оказалась повреждена.