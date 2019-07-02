Саммит ЕС выдвинул министра обороны ФРГ фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Ранее фаворит на эту должность, член германского Христианско-социального союза Манфред Вебер, отказался от борьбы за пост. Его Европейская народная партия ранее вновь получила большинство мест на выборах в Европарламент, прошедших в странах ЕС в конце мая. Однако президент Франции Эмманюэль Макрон и другие либеральные главы правительств были категорически против кандидатуры Вебера.

Главным соперником немецкого политика был голландский социал-демократа Франса Тиммерманса. В частности, в пользу представителя социал-демократов, а не консерваторов высказался председатель Евросовета Туск. В то же время против кандидатуры Тиммерманса выступают Италия и страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

В результате продолжительных дискуссий участники саммита ЕС нашли копромиссное решение - выдвинуть на ключевой пост в Евросоюзе политика, который не участвовал в официальной гонке. Этим политиком и стала фон дер Ляйен.

Германский министр сменит Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года.

Кроме того, после трехдневных переговоров главы государств и правительств ЕС определились с основными претендентами на другие ключевые европейские посты.