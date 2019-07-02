SEB: доходы молодежи стабильно растут

Организованный банком SEB опрос показал, что увеличилось количество трудоустроенной молодежи, нетто-доход которой превышает 1200 евро в месяц. В 2019 году более высокую заработную плату получали 22% работающих молодых людей. При этом всё же подавляющая часть молодежи зарабатывает в пределах от 800 до 1200 евро в месяц. В то время как в нынешнем году зарплату в этих пределах получали 41% представителей молодого поколения, то в 2018 году их количество составляло 38%. Увеличились и ожидания молодых людей в отношении своих будущих доходов. Чем моложе человек, тем выше его ожидания в отношении зарплаты: 20% опрошенных в возрасте 25 лет уверены, что их зарплата будет составлять свыше 1500 евро в месяц.

Финансовый аналитик SEB Михкель Нестор: «Сегодня на рынке труда условия диктуют работники, а не работодатели. Трудовая занятость в Эстонии является одной из самых высоких в Европе, в результате чего за последние три года средняя заработная плата увеличилась примерно на четверть. Поколение молодых людей, которые сегодня выходят на рынок труда, более малочисленно по сравнению с прежним, что еще больше увеличивает конкуренцию за этих работников».

К сожалению, результаты опроса среди прочего показали, что между молодыми мужчинами и женщинами существует большая разница в отношении оценки справедливой зарплаты. Более 30% респондентов-женщин посчитали справедливой зарплату в размере 800–1000 евро в месяц (среди мужчин соответствующий показатель был менее 20%). При этом более 20% юношей сочли, что справедливая заработная плата составляет более 1500 евро в месяц, причем в заданном промежутке ожидания женщин достигли 5 процентов. Ожидания юношей (19% респондентов) и девушек (18% респондентов) сходятся в отношении зарплаты в размере от 1000 до 1200 евро в месяц, что в нынешних условиях рынка можно счесть возможным в регионе столицы.

«Несмотря на то, что гендерную разницу в размере заработных плат зачастую обосновывают разным выбором карьеры у мужчин и женщин или дискриминацией, ясно, что получаемая зарплата связана еще и со смелостью просить такую зарплату у работодателя. Если мужчины в этом плане более амбициозные, то женщинам стоит идти на переговоры по зарплате с более смелыми требованиями», прокомментировал Михкель Нестор.