Самолет Cathay Pacific. ФОТО: ANTHONY WALLACE / AFP/Scanpix

В минувшее воскресенье из самолета Kenya Airways, летевшего из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, выпало тело безбилетного пассажира. Окоченевший труп упал в сад на юге Лондона, едва не убив хозяина дома.

Экстремалы, решающиеся на нелегальный перелет в техническом отсеке самолета - отдельная категория безбилетников, относительно немногочисленная. Куда чаще "зайцы" пытаются проникнуть на борт по чужим или поддельным документам.

Каковы шансы отчаянных смельчаков долететь до места назначения и остаться в живых?

Как часто безбилетники прячутся в отсеках шасси?

Нечасто, но случается.

По сведениям британского управления гражданской авиации, в промежутке между январем 2004-го и мартом 2015 года в британских аэропортах были обнаружены шесть "зайцев", пытавшихся путешествовать в отсеках шасси. Еще один нашелся на борту рейса, направлявшегося в Соединенное Королевство из другой страны.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, с 1947 по 2012 год по всему миру было зарегистрировано 85 таких случаев, всего безбилетников оказалось 96 человек.

Сколько из них погибает?

Только в Великобритании отмечено несколько таких смертей.

В 2001 году тело 21-летнего Мохаммеда Аяза из Пакистана было найдено на парковке у магазина в лондонском районе Ричмонд, неподалеку от аэропорта Хитроу. Четырьмя годами ранее у того же магазина обнаружили тело еще одного "зайца", выпавшего из самолета.

В 2007 году труп молодого человека обнаружили в отсеке шасси лайнера British Airways в Лос-Анджелесе.

В августе 2012 года тело безбилетного пассажира нашли в отсеке шасси самолета, прилетевшего в Хитроу из Кейптауна. В сентябре того же года на западе Лондона обнаружили тело 26-летнего Хозе Матады из Мозамбика, погибшего от множественных травм - он выпал из самолета, летевшего из Анголы.

В июне 2015 года труп мужчины был обнаружен на крыше офисного здания в Ричмонде. Другой мужчина был найден в Хитроу живым, но в критическом состоянии. Предполагается, что они летели "зайцами" из Йоханнесбурга.

Как правило, выжившие в таких перелетах - довольно молодые люди и на относительно коротких рейсах.

В июне 2010 года в отсеке шасси лайнера, прилетевшего в Хитроу из Вены, нашелся 20-летний румын. Из-за плохой погоды тот лайнер в полете не поднимался выше 25000 футов (7600 метров).

По данным американского Федерального управления гражданской авиации, 23 человека - примерно каждый четвертый, - пережили полет в отсеке шасси.

Другие известные случаи

1969 год - Армано Сокаррас Рамирес, 22 года, сумел выдержать перелет из Гаваны в Мадрид, отделавшись обморожениями.

1996 год - Пардип Саини, 23 года, - выжил во время 10-часового перелета из Дели в Лондон. Его брат Виджей выпал из самолета на подлете к Хитроу.

2000 год - Фидель Маруи пережил путешествие с Таити в Лос-Анджелес на "Боинге-747".

2002 год - Виктор Альварес Молина, 22 года, выдержал четырехчасовой перелет с Кубы в Монреаль на DC-10.

2014 год - Яхья Абди, 15 лет, выжил в "Боинге-767" во время перелета из Калифорнии на Гавайские острова.

Что происходит во время полета?

Авиапутешествие в отсеке шасси сопряжено с серьезными рисками из-за экстремальных условий, в которых находятся "зайцы" во время полета.

Убирающиеся опоры шасси запросто могут раздавить человека. В полете безбилетника подстерегают угрозы обморожения, потери слуха и ацидоза - нарушения кислотного баланса в организме, грозящего комой и смертью.

Во время полета температура в отсеке опускается до -63 градусов Цельсия, вызывая гипотермию.

На высотах больше 18000 футов (5500 метров) наступает гипоксия - острая нехватка кислорода, вызывающая слабость, тремор, проблемы со зрением и бред.

По достижении высоты в 22000 футов (6700 метров) безбилетнику будет трудно сохранять сознание из-за падающего уровня кислорода в крови.

На типичных для дальних перелетов эшелонах в 33000 футов (10 километров) и выше человеческие легкие не могут функционировать самостоятельно - нужна принудительная закачка в них воздуха.

А после всего этого на подлете к аэропорту назначения люки отсека шасси открываются, и из них запросто можно вывалиться - с высоты в несколько сотен метров.

Как "зайцы" пробираются на борт?

В некоторых странах "чистая зона" аэропорта контролируется не слишком строго, что дает возможность целеустремленным "зайцам" пробраться на борт самолета.

Например, в 2012 году на рейсе Кейптаун - Лондон экипажу уже в полете сообщили, что в аэропорту Кейптауна видели человека, перелезшего через забор и спрятавшегося в отсеке шасси.

Кто эти люди?

В основном это мужчины, пытающиеся мигрировать в Европу или Северную Америку.