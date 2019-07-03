Лидеры ЕС достигли договоренности по распределению мест в руководстве

Лидеры Европейского союза во вторник достигли договоренности по распределению мест руководящего эшелона: согласно этой договоренности, впервые две из руководящих должностей займут женщины.
В результате продолжавшихся три дня сложных переговоров министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на следующие пять лет сменит на посту президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
В случае, если Урсула фон дер Ляйен будет утверждена на пост главы Еврокомиссии, ей предстоит решать целый ряд проблем, таких, как климатические изменения, дезинформация, популизм и Брекзит.
Бывший министр финансов Франции Кристин Лагард, с 2011 года возглавлявшая Международный валютный фонд (IMF), станет президентом Европейского центробанка.
Президент Европейского совета Дональд Туск подтвердил в Twitter, что договоренность достигнута и завершены продолжавшиеся с вечера воскресенья трудные переговоры с разногласиями и внутренней борьбой.
Имя 60-летней представительницы консерваторов фон дер Ляйен возникло среди кандидатов после того, как предыдущая кандидатура - голландский социал-демократ Франс Тиммерманс — была встречена непреодолимым противодействием.
28 лидеров договорились, что премьер-министр Бельгии Шарль Мишель переймет должность президента Европейского совета, а министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель сменит Федерику Могерини на посту руководителя ЕС по зарубежным делам.
Занимавшая последние 14 лет должность министра обороны в правительстве Ангелы Меркель фон дер Ляйен поддерживает интенсивную интеграцию и питает надежду по созданию Европейских соединенных штатов.
Не считая Мишеля, все остальные кандидаты должны быть утверждены Европейским парламентом, а некоторые сторонники Тиммермана из левоцентристской фракции выразили свое недовольство предложенным решением.