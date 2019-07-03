Лидеры ЕС достигли договоренности по распределению мест в руководстве

В результате продолжавшихся три дня сложных переговоров министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на следующие пять лет сменит на посту президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

В случае, если Урсула фон дер Ляйен будет утверждена на пост главы Еврокомиссии, ей предстоит решать целый ряд проблем, таких, как климатические изменения, дезинформация, популизм и Брекзит.

Бывший министр финансов Франции Кристин Лагард, с 2011 года возглавлявшая Международный валютный фонд (IMF), станет президентом Европейского центробанка.

Президент Европейского совета Дональд Туск подтвердил в Twitter, что договоренность достигнута и завершены продолжавшиеся с вечера воскресенья трудные переговоры с разногласиями и внутренней борьбой.

Имя 60-летней представительницы консерваторов фон дер Ляйен возникло среди кандидатов после того, как предыдущая кандидатура - голландский социал-демократ Франс Тиммерманс — была встречена непреодолимым противодействием.

28 лидеров договорились, что премьер-министр Бельгии Шарль Мишель переймет должность президента Европейского совета, а министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель сменит Федерику Могерини на посту руководителя ЕС по зарубежным делам.

Занимавшая последние 14 лет должность министра обороны в правительстве Ангелы Меркель фон дер Ляйен поддерживает интенсивную интеграцию и питает надежду по созданию Европейских соединенных штатов.