Фото и видео: на Земле произошло полное солнечное затмение

Это затмение является повторением через сарос (интервал времени, состоящий из 223 синодических месяцев, в среднем приблизительно 6585,3211 суток или 18,03 тропического года) полного солнечного затмения 21 июня 2001 года. Следующее затмение данного сароса произойдет 13 июля 2037 года, информирует Википедия.

Событие вызвало большой интерес в Чили и Аргентине. Посмотреть на него собирались миллионы жителей, пишет Newsru.com. Власти предупредили людей, если просто смотреть на солнце, то это грозит серьезными проблемами с сетчаткой глаза. Они призывали использовать специальные линзы с маркировкой ISO 12312-2. А если их нет под рукой, то нужно использовать другие средства, например, маску электросварщика с высоким классом оптической безопасности. В Чили, где даже президент Себастьян Пиньера надел специальные очки, школьникам раздали 600 тысяч безопасных линз, сообщает телеканал TVN.