WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов. Под подозрением – 298 человек

Все дела были отправлены в международные спортивные федерации, которые должны перепроверить информацию и вынести свое решение по каждому подозреваемому спортсмену.

Всего WADA по итогам проверки данных московской лаборатории выявило 298 российских спортсменов с подозрительными пробами. Общее число проб – 578. Все эти случаи будут рассмотрены и переданы в спортивные федерации до конца 2019 года.

20 сентября 2018-го исполком WADA принял решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.