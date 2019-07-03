Ср, 3.07.2019
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WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов. Под подозрением – 298 человек

Допинг-пробы.

ФОТО: SCANPIX

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела в отношении российских спортсменов после проверки данных московской лаборатории, передает sports.ru.

Все дела были отправлены в международные спортивные федерации, которые должны перепроверить информацию и вынести свое решение по каждому подозреваемому спортсмену.

Всего WADA по итогам проверки данных московской лаборатории выявило 298 российских спортсменов с подозрительными пробами. Общее число проб – 578. Все эти случаи будут рассмотрены и переданы в спортивные федерации до конца 2019 года.

20 сентября 2018-го исполком WADA принял решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах.

Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

Условия были выполнены, WADA получило всю необходимую информацию из лаборатории и сейчас продолжает ее анализ и проверку.

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