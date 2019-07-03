Горькая серия Месси и Аргентины продолжилась в Бразилии

Сборная Бразилии победила Аргентину (2:0) в 1/2 финала Кубка Америки.
Голами в матче отличились Рикардо Жесус на 19-й минутие и Фирминьо на 71-й.
Пентакампеоны вышли в финал турнира впервые за 12 лет.
В 2007 году Бразилия разгромила в решающем матче Аргентину (3:0) и в трех следующих розыгрышах ни разу не доходила до полуфинала Кубка Америки.
В финале текущего турнира команда Тите встретится с победителем пары Чили – Перу.
«Альбиселесте» продлили свою антирекордную серию без титулов до 26 лет.
Последний раз Аргентина выигрывала турнир (Кубок Америки) в 1993 году.
Вторая худшая бестрофейная серия команды длилась 19 лет – с 1959 по 1978 год.