Горькая серия Месси и Аргентины продолжилась в Бразилии

Голами в матче отличились Рикардо Жесус на 19-й минутие и Фирминьо на 71-й.

Пентакампеоны вышли в финал турнира впервые за 12 лет.

В 2007 году Бразилия разгромила в решающем матче Аргентину (3:0) и в трех следующих розыгрышах ни разу не доходила до полуфинала Кубка Америки.

В финале текущего турнира команда Тите встретится с победителем пары Чили – Перу.

«Альбиселесте» продлили свою антирекордную серию без титулов до 26 лет.

Последний раз Аргентина выигрывала турнир (Кубок Америки) в 1993 году.