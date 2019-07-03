Туск: новые лидеры ЕС не изменят курса

"Я абсолютно уверен, что новые руководители наших институтов будут так же последовательны, как и мы сегодня в том, что касается нашей готовности обсуждать будущие отношения с Соединенным Королевством",- сказал Туск после того, как лидеры Европейского союза избрали команду руководящих органов ЕС.