Ср, 3.07.2019
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Туск: новые лидеры ЕС не изменят курса

Дональд Туск.

ФОТО: Kacper Pempel/Reuters/Scanpix

Президент Европейского совета Дональд Туск во вторник, выразил абсолютную уверенность в том, что новое руководство сообщества не изменит курса и не пойдет на уступки Великобритании в договоре по Брекзиту.

"Я абсолютно уверен, что новые руководители наших институтов будут так же последовательны, как и мы сегодня в том, что касается нашей готовности обсуждать будущие отношения с Соединенным Королевством",- сказал Туск после того, как лидеры Европейского союза избрали команду руководящих органов ЕС.

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