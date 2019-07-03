Ср, 3.07.2019
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Кокорин отправился на реабилитацию

Александр Кокорин.

ФОТО: ALEXEY KUDENKO / Sputnik

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.

Сколько продлится курс реабилитации, неизвестно, отметила Потяева. «Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — сказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ранее у Александра Кокорина обнаружили жидкость в суставе. До этого Татьяна Потяева заявила, что футболисту требуется пройти реабилитационные процедуры. Кокорин получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го он пожаловался на ухудшение состояния ноги.

13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

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