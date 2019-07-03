Кокорин отправился на реабилитацию

Сколько продлится курс реабилитации, неизвестно, отметила Потяева. «Во всяком случае, в режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — сказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ранее у Александра Кокорина обнаружили жидкость в суставе. До этого Татьяна Потяева заявила, что футболисту требуется пройти реабилитационные процедуры. Кокорин получил травму колена в марте прошлого года, после чего прошел курс реабилитации в Риме. В январе 2019-го он пожаловался на ухудшение состояния ноги.