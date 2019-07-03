Опрос: поддержка реформистов и центристов растет

По сравнению с предыдущим опросом, проходившим с 20 мая по 19 июня, поддержка реформистов выросла на 0,2%, популярность Центристской партии увеличилась с 21% до 21,4%, а рейтинг EKRE вырос с 17,3% до 17,5%. Популярность соцдемов снизилась с 11,7% до 11,1%. Замыкает пятерку входящая в правящую коалицию партия "Отечество", за которую готовы отдать голоса 7,8% респондентов, что на 0,4% меньше, чем во время предыдущего опроса.