Обнаружено тело исчезнувшей в озере футболистки

На дне озера Комо обнаружено тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили, сообщает lenta.ru.
Исмаили была найдена в ходе спасательной операции. Специальный робот обнаружил ее тело на глубине 204 метра, после чего оно было доставлено в госпиталь. Семья спортсменки оповещена о том, что Флориана найдена мертвой.
Об исчезновении Исмаили сообщалось 30 июня. По словам одной из подруг девушки, они арендовали моторную лодку и отплыли от берега на 700 метров. Флориане стало жарко, и она решила искупаться. Девушка отплыла от лодки на некоторое расстояние и пропала из виду.
Прибывшие на место происшествия спасатели обыскали поверхность воды и дно, однако не сумели обнаружить Исмаили.
24-летняя Исмаили выступала за «Янг Бойз» с 2011-го и была капитаном команды. С 2014 года она играла за сборную Швейцарии.