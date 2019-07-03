Обнаружено тело исчезнувшей в озере футболистки

Исмаили была найдена в ходе спасательной операции. Специальный робот обнаружил ее тело на глубине 204 метра, после чего оно было доставлено в госпиталь. Семья спортсменки оповещена о том, что Флориана найдена мертвой.

Об исчезновении Исмаили сообщалось 30 июня. По словам одной из подруг девушки, они арендовали моторную лодку и отплыли от берега на 700 метров. Флориане стало жарко, и она решила искупаться. Девушка отплыла от лодки на некоторое расстояние и пропала из виду.

Прибывшие на место происшествия спасатели обыскали поверхность воды и дно, однако не сумели обнаружить Исмаили.