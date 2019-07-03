В среду Таллинн посещает почти 7000 круизных туристов

В 7 часов в порту Ванасадам ошвартовалось идущее под мальтийским флагом Celebrity Reflection, вмещающее до 3000 туристов. Прибывшее из Санкт-Петербурга судно отправится из Таллинна в Стокгольм в 16 часов.

В 8 часов в Таллинне ошвартовалось идущее под флагом Маршалловых Островов и вмещающее до 1100 пассажиров Marina. Судно отправится из Таллинна в Стокгольм в 17 часов.

В 8.30 в Таллинне ошвартовалось идущее под флагом Мадейры Ocean Majesty. Вмещающее до 450 пассажиров судно покинет столицу в 17.30.

В 9 часов в Таллинне ошвартовалось идущее под багамским флагом Serenade of The Seas, которое вмещает до 2000 пассажиров. Судно отправится в Санкт-Петербург в 19 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.