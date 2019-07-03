Харьюский уездный суд утвердил программу санации фирмы Tere

«В конце концов программа санации утверждена, и мы можем полностью сосредоточиться на своей основной работе, - сказал председатель правления Tere AS и AS Farmi Piimatööstus Юло Кивине. - Эти затянувшиеся процессы беспокоят работников, клиентов и партнеров. Как правило, программу санации утверждают в течение 60 дней, но в нашем случае это заняло более трех лет. Решение Харьюского уездного суда дает всем уверенность, что помимо экономического прогресса, в перспективе будут розданы все старые долги. Развитие предприятия в концерне Maag Grupp идет хорошо, и на сегодняшний день мы можем подтвердить, что перспективы дальнейшего развития являются многообещающими».

В 2016 году основанный на эстонском капитале концерн пищевой промышленности Maag Grupp заключил договор с материнской фирмой Tere о приобретении требований компании, а в 2017 году предприятие Tere объединилось с еще одним эстонским производителем молока Farmi Piimatööstus, который приобрел 100% акций Tere. После слияния Tere продолжило работу в качестве дочернего предприятия Farmi Piimatööstus. Торговые марки предприятий были сохранены, а долгосрочную стратегию объединенного предприятия выработают во время реализации программы санации.

Утвержденная программа реорганизации перераспределит все требования кредиторов, охватываемые планом санации, чтобы обеспечить продолжение деятельности компании и удовлетворение требований. На основе программы санации также удовлетворят требования необеспеченных залогом кредиторов, которые были бы отклонены в ходе процедуры банкротства.

Ко всем кредиторам, чьи требования будут рассмотрены в рамках программы санации, будут применены единые меры помощи реорганизации, к которым относятся уменьшение суммы долга, оплата финансового требования в рассрочку и продление срока выполнения обязательств. В то же время все требования будут удовлетворены по меньшей мере в размере основного требования.

Требования кредиторов, покрытые залогом, составляют в общей сложности 29,7 млн евро, а непокрытые требования – 17,8 млн евро. За утверждение программы санации проголосовали большинство кредиторов или свыше 88%.

Tere AS ( www.tere.eu ) и Farmi Piimatööstus AS ( www.farmi.ee ) входят в состав ведущего эстонского концерна по производству молочной продукции, чья консолидированная рыночная доля в секторе свежих молочных продуктов составляет 40%, а ассортимент насчитывает около 400 наименований различных молочных продуктов. Производственные мощности в Йыхви, Пыльва и Вильянди ежедневно дают 500 тонн молока. Часть продукции идет на экспорт в 20 стран в разных регионах мира. Персонал четырех производственных предприятий и центральной конторы Tere и Farmi насчитывает 572 человека.