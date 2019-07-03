В военном городке в Тапа построят комплекс хранилищ за 10 млн евро

«В рамках договора, заключенного с Центром инвестиций в государственную оборону, предприятие Nordecon построит в Тапаском военном городке складское здание, которое вместе со вспомогательными постройками, дорогами и прочими строениями составит целый комплекс хранилищ, — сказал член правления компании Nordecon AS Андо Воогма. - Возводящиеся в военном городке здания и постройки всегда носят специфический характер – опыт, приобретенный при строительстве военных зданий, пригодится строителю на любом объекте, поскольку это всегда сопряжено с соблюдением строгих требований и сложностью исполнения».

В рамках строительства в военном городке Тапа фирма Nordecon выполнит обновленные рабочие проекты части генерального плана складского здания, хранилищ, подсобных зданий и построек, привязку всех объектов по генеральному плану с местоположением, и на их основании строительство всей территории и объектов.

На территории будет располагаться разделенный на зоны участок, на котором будут железобетонные хранилища, а также прилегающие сети дорог, площадки и подсобные здания.

Ранее фирмой Nordecon в тапаском военном городке были построены комплекс питания (2017), четыре казармы (2016-2018), павильоны для обслуживания и обучения, павильоны для ремонтных работ и навесы (2017-2018). Сейчас идет строительство зоны комплектации, сдача которой запланирована на январь 2020 года.