Бывший агент ФБР ищет таинственно пропавшего эстонца

«Сейчас его никто не ищет, за исключением нас», - сказал встречающий старость под обжигающим солнцем Флориды Гленн Таттл. Но Таттл отнюдь не обычный пенсионер. До 2000 года он был агентом Федерального бюро расследований (ФБР) США. «Я занимался борьбой с организованной преступностью и наркотиками», - рассказывает он.

Подробнее о своей прежней работе он говорить не стал, но согласился поделиться планом поисков пропавшего эстонца. Таттл собрал команду, чтобы разгадать загадку пропавшего вместе с яхтой Андреаса Сипсакаса.

«Я отталкиваюсь от предположения, что Андреас жив. У нас есть метеоролог, который исключил шторм, обработчики данных и знающие особенности этих мест люди. Есть еще один человек, которого я бы назвал следователем», - перечислил экс-агент ФБР.

Первая теория: дрейф к берегу

Первая задача его команды - убедить береговую охрану США, что Сипсакас может быть жив, ведь тогда можно на вертолете проверить крошечные необитаемые острова Карибского моря. Для этого, по словам Таттла, нужна хоть какая-нибудь информация, указывающая на необходимость этого шага. Так как данные Эстонского центра морской безопасности о передвижениях яхты Salacia до подачи сигнала бедствия неполные, американец надеется получить эту информацию от береговой охраны США.

«У меня есть старые связи, поэтому, может быть, нам удастся получить представление о проделанном яхтсменом пути», - отметил он и добавил, что если американцы дадут им больше информации, то, вероятно, они начнут дальше раскручивать эту историю.

По оценке Таттла, уже сейчас надо проверять расположенные поблизости необитаемые острова, так как они еще не были прочесаны.

Что случилось с Андреасом Сипсакасом? ФОТО: Pm

В первую очередь он обратил бы внимание на острова Серрана Банк и Серранилья - это два больших участка земли в этом районе.

«Наилучшим сценарием сейчас был бы его дрейф к какому-нибудь берегу на спасательной лодке. Может быть, поэтому его нигде ничего не нашли, что яхта просто затонула», - предположил американец.

По мнению Таттла, столкновение яхты Сипсакаса с другим судном маловероятно.

Вторая теория: пираты Карибского моря

Хуже, если путешествующего в одиночку эстонца атаковали местные подонки - нападающие на моряков ради наживы пираты.

«Они приходят на мощных рыбацких лодках из Гондураса и Никарагуа и нападают на яхтсменов-одиночек. Это происходит довольно часто, так как эту часть моря сейчас никто не охраняет. Если доберешься до этого места, считай, ты один», - объяснил Таттл.

За последние 19 лет такие случаи неоднократно расследовались. «В 2007 году во Флориде угнали катамаран. Я сумел определить, что они отправились на Кубу. В итоге этих пиратов на угнанном судне смогли задержать», - вспоминает бывший агент ФБР.

Таттл рассказал, что заинтересовался историей исчезновения эстонца благодаря добровольческому объединению Seven Seas Cruising. Оно построило высокочастотную радиостанцию, с помощью которой путешествующие по Карибам и другим местам моряки могут общаться и при необходимости просить о помощи.

Гленн Таттл. ФОТО: Erakogu

«Наткнулся на сообщение брата пропавшего с вопросом о том, видел ли кто-нибудь Андреаса. У меня есть контакты, время и ресурсы, и я просто пожилой человек, который пытается сделать то, что правильно», - отмечает он.

Объявление о розыске эстонского яхтсмена. ФОТО: Ekraanitõmmis