Американская фирма будет производить элементы реакторов АЭС из эстонских отходов

Американское издание Cortez Journal в понедельник написало, что Energy Fuels Resources в апреле подала ходатайство в отдела утилизации отходов и контроля за излучением штата Юта на разрешение принимать на урановом заводе в Уайт-Меса материалы с действующего в Силламяэ горнодобывающего предприятия NPM Silmet.

В побочном продукте производства эстонской фирмы присутствует уран, из которого в Юте хотят производить тепловыделяющие элементы ядерных реакторов.

В марте Postimees писал, что NPM Silmet отказалось от планов по захоронению производственных отходов в Эстонии и по новому плану будет доставлять их в США.

"При условии, что тамошний производитель получит все необходимые дополнительные согласования для своей лицензии, Silmet намеревается перевезти все свои складируемые производственные отходы в США во втором или третьем квартале 2020 года. Все промышленные отходы, которые будут возникать в будущем, ждет та же судьба", - сообщил Silmet.