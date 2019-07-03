Американская фирма будет производить элементы реакторов АЭС из эстонских отходов

Американская фирма Energy Fuels Resources ходатайствует о лицензии на импорт радиоактивных материалов из Эстонии, чтобы производить из них тепловыделяющие элементы для атомных электростанций, пишет Postimees.
Американское издание Cortez Journal в понедельник написало, что Energy Fuels Resources в апреле подала ходатайство в отдела утилизации отходов и контроля за излучением штата Юта на разрешение принимать на урановом заводе в Уайт-Меса материалы с действующего в Силламяэ горнодобывающего предприятия NPM Silmet.
В побочном продукте производства эстонской фирмы присутствует уран, из которого в Юте хотят производить тепловыделяющие элементы ядерных реакторов.
В марте Postimees писал, что NPM Silmet отказалось от планов по захоронению производственных отходов в Эстонии и по новому плану будет доставлять их в США.
"При условии, что тамошний производитель получит все необходимые дополнительные согласования для своей лицензии, Silmet намеревается перевезти все свои складируемые производственные отходы в США во втором или третьем квартале 2020 года. Все промышленные отходы, которые будут возникать в будущем, ждет та же судьба", - сообщил Silmet.
Сейчас на территории Silmet может находиться порядка 600 тонн отходов, содержащих радиоактивные вещества уран и торий.