Эстонцы повадились в Латвию и за фентанилом

Возникновение дефицита на фентанил означает и то, что в Эстонии снижается количество смертей, вызванных передозировкой наркотиками. За пять месяцев этого года эксперты Института судебной экспертизы установили 17 смертей от передозировки, пять из них вызваны фентанилом.

В прошлом году в тот же период смертей от передозировок было столько же – 17. Но еще 2017 году за первые пять месяцев от наркотиков умерли 46 человек, и 35 из них от фентанила.

Еще контрастнее ситуация в Вирумаа. Если за первые пять месяцев этого года на обслуживаемой Karell Kiirabi территории было пять пациентов с подозрениями на передозировку, то в прошлом году их было 56, а в позапрошлом – 76.

И статистика нарвской скорой помощи, обслуживающей Нарву и Нарва-Йыэсуу, показывает такой же спад. Там в этом годы было лишь три вызова, связанных с передозировками, в то время как два года назад за весь год их насчитали 68.

Как руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро, так и прокурор Государственной прокуратуры Вахур Верте признали, что спрос на фентанил сейчас превышает предложение. По данным Пикаро, зависимые все же умудряются достать фентанил, но хотя бы систематически и широко его никто сейчас в Эстонии не продает.

И Верте сказал, что сейчас фентанила почти нет: «По сравнению с ситуацией трехлетней давности фентаниловый рынок в плане предложения сегодня различается как день и ночь».

По словам Пикаро и Верте, зависимым приходится ездить за фентанилом в Латвию, а первые сигналы об изменении цепочки поставки появились еще ранней зимой 2017 года.

«Сейчас тенденция такая же – поскольку здесь особо ничего не достать, приходится крутиться», - сказал Верте, но добавил, что настоящий наркотуризм еще не расцвел, и купленное в Латвии количество ограничивается единичными дозами.

Верте уточнил, что и в Латвии теперь объявлена война фентанилу, влияние которой также достигает и Эстонии.

Так, например, латвийский новостной портал TVnet весной писал, что сотрудники уголовного розыска Латвии задержали в апреле семь человек, у которых было конфисковано более десяти килограммов подвида фентанила – карфентанила. Среди конфискованных вещей также были десять килограммов золотых изделий, наличные деньги, люксовые модели Bentley, Mercedez-Benz и BMW, а также мотоцикл, которые вероятнее всего были приобретены на наркоденьги.

Карфентанил в сто раз крепче фентанила, в 5000 раз крепче героина, и в 10 000 раз крепче морфина. Чаще всего употребляющие карфентанил люди умирают от передозировки. Наглядный пример – чтобы убить все население Эстонии, то есть почти 1,4 миллиона человек, нужно всего 20 граммов порошка.