Наши сети притащили мертвеца

И всё это, конечно, есть. Но благодаря изумительной, очень глубокой и беспощадной по отношению к своей героине игре Толстогановой возникает возможность довольно неожиданного, но все же приникшего в картину, обобщения.

Где-то в 70-х годах в неофициальной литературе – той, которая все-таки не резала правду-матку в глаза открытым текстом, а прибегала в эзопову языку – сложился образ Софьи (или Серафимы) Власьевны – суровой матери, которая неустанно и бессонно пасет своих детей, держа их в ежовых руковицах и пресекая малейшую попытку взбрыкнуть. Шаг вправо, шаг влево – сами знаете, что за это полагается!

Софья Власьевна – сов. власть. Так преломился образ Родины-матери. (Если вам это кажется кощунственным, вспомните предсмертные слова Александра Блока: «"Слопала-таки меня родимая матушка-Россия, как глупая чушка своего поросенка". Правда, в отличие от чушки неглупая матушка съедала своих детей не физически, а духовно, свято веря, что заботится и опекает неразумных поросят.)

Теперь параллели. Мать превращает семью в осажденную крепость, ссылаясь на болезнь дочери. Ограждает (не только Сашу, но и Нину и мужа) от посторонних воздействий. Выбирает для дочери врача, а для себя, в подруги семьи - востроносую Зинаиду (Ирина Денисова), невпопад сующую свой нос куда не надо, но, в принципе, сносную в качестве доверенного лица. Ничего не напоминает?

Я не пытаюсь доказать, что Толстоганова с заранее обдуманными намерениями вышла на такой масштаб социальных обобщений. Более того, я убежден, что у нее и в мыслях такого не было. Но гениальная (иначе не скажешь!) актерская работа всегда несет в себе куда больше, чем вкладывалось в роль на стадии замысла.

При этом втором плане, который вы вольны не принять, ссылаясь на то, что каждый понимает в меру своей испорченности, совершенно великолепен и первый план, драма женщины, которая чуть ли не с первого (точнее, с третьего – мать признается в этом дочери) года брака боролась за сохранение семьи, твердо зная, что высокая цель оправдывает средства.

И тут на первый план выходят тема распада семьи и драма женщины, которая тащит на себе бремя лидера этой семьи, все скрепы, которой (мнимые!) давно расползлись Героиня Толстогановой по-настоящему трагична, когда убеждается, что еще муж (кстати, талантливый постановщик анимационных фильмов, номинант на «Оскара») всерьез увлечен убойной сексуальностью Риты.