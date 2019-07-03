Заглянув в историю Европы, можно увидеть, что среди частных лиц недвижимость всегда была и есть одной из самых популярных инвестиций наряду с другими солидными вариантами, обгоняя, например, покупку автомобилей. Скорее всего, еще какое-то время она будет оставаться привлекательной традиционной инвестицией: недвижимость предпочитают скорее покупать, чем брать в аренду, если это позволяет кошелек.

Если привести две основные причины, по которым владение недвижимостью в Европе всегда было более популярно, чем аренда, вероятно, это - просто общечеловеческое желание обустроить жилье по своему вкусу и испытать от этого радость. В отличие от арендуемой жилплощади, в своей собственной квартире ты обладаешь большей свободой и мотивацией, размышляет Тыну Пальм, главный экономист банка Luminor.

Тыну Пальм. ФОТО: Luminor

Вторым фактором является естественное желание человека иметь что-то реальное, что остается в цене и придает семье уверенности, на что указывает и само англоязычное название недвижимости - Real и Estate.

Если аренда рассматривается скорее как ежемесячная статья расходов, то недвижимость является одновременно и инвестицией в будущее. Другими словами, недвижимость позволяет накапливать сбережения. Конечно, такой подход можно оспорить, поскольку не все инвестиции в недвижимость приносят владельцу доход и сохраняют стоимость.

При нынешних отрицательных базовых процентных ставках в евро недвижимость не нуждается в рекламе. Факты красноречиво говорят сами за себя. А именно, привлекательная недвижимость с хорошим месторасположением может вполне неплохо сохранять стоимость в долгосрочной перспективе. Стоит сразу упомянуть, что недвижимость по своей сути является рискованным классом активов, поскольку цены могут колебаться из года в год почти так же сильно, как цены на акции. При этом в столицах встречается недвижимость, стоимость которой год от года достигает всё более астрономических высот, а также так называемые угасающие звезды, интерес к которым отсутствует даже при минимальных ценах.

Тем не менее, можно прийти к выводу: если рассмотреть относительно объективный более длительный период, охватывающий последний крупный экономический кризис и начало бума, то средние цены сделок вблизи центров в основном уже превысили докризисный уровень.

Таким образом, даже те инвесторы в недвижимость, которые приобрели дома в столицах на пике настоящего экономического бума в 2006-07 годах, сегодня могут выйти из инвестиции примерно за ту же сумму, без учета промежуточной инфляции.

При этом утверждение, что недвижимость как класс активов успешно сохраняет стоимость в долгосрочной перспективе, в Европе является скорее правилом, чем исключением. Так, с начала 2006 года в подавляющем большинстве стран Европы цены на жилье (Eurostat house price index) в некоторых местах даже превысили докризисный высокий уровень.

ФОТО: Luminor

Например, в случае с балтийскими тиграми — Эстонией, Латвией и Литвой — индексы цен на жилье сейчас приблизительно на 40-60% выше, чем в начале 2006 года. Учитывая более быстрый рост доходов, ожидается, что рост цен на недвижимость в странах Балтии будет происходить быстрее, чем в среднем по еврозоне, и составит около 20%. Вместе с тем, в выбранный период рост цен явно отставал от лидеров роста цен на недвижимость — Швеции и Норвегии.

Если в Эстонии цены уже маргинально превышают докризисный абсолютный пик, достигнутый в конце 2007 года, то при сегодняшнем темпе роста цен достижение прежних высот в Латвии и Литве не займет много времени. Вместе с тем, это делается гораздо более профессионально, поскольку экономическое развитие и рост кредитования более сбалансированы, а доходы заметно повысились. С точки зрения благосостояния граждан стабильный и умеренный рост цен всегда лучше, чем скачкообразный и опережающий рост доходов.

Очевидно, что соблазн приобрести недвижимость растет при все еще низком уровне процентных ставок и увеличении кредитного потенциала, поддерживаемого ростом заработных плат, который опережает рост цен. Вместе с тем, нельзя игнорировать риски, поскольку приобретение недвижимости является долгосрочным кредитным обязательством, которое необходимо выполнять даже в худшие времена.

Чрезмерная задолженность не обязательно означает резкое появление проблем с погашением кредитов, но она может также вызвать нежелательный стресс и вынудить семью экономить за счет других важных расходов, включая детские кружки и образование.

Ответственное кредитование должно быть долгосрочной целью как для кредитора, так и для инвестора. Болезненные уроки прошедшего экономического кризиса все больше уходят в прошлое, поэтому есть причина передавать опыт родителей и новым поколениям.

Разумеется, это не означает, что молодые семьи должны отказаться от благополучия и надежности, от планов по приобретению нового дома до тех пор, пока не накопят крупные собственные сбережения — важно просто оценить свои финансовые возможности объективно, чтобы инвестиции в будущее с большой вероятностью оказались успешными и принесли радость. Простая народная мудрость гласит, что долг принадлежит незнакомцу, а значит, в первый раз не стоит сразу бросаться на самую роскошную и дорогую недвижимость или марку автомобиля. Конечно, у физических лиц должна оставаться свобода выбора, и банки обязаны отклонять слишком оптимистичные кредитные заявки.

В то же время всё это служит одной цели — чтобы клиент чувствовал себя королем и был доволен и в долгосрочной перспективе.