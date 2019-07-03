Samsung представит флагманский смартфон Galaxy Note 10 в начале августа

Компания пока не опубликовала официальное изображение будущего смартфона, но объявление о презентации Note 10, размещенное в микроблоге Samsung, намекает, что смартфон, как и предшественники, получит стилус и продвинутую камеру, пишет Newsru.com .

По слухам, Galaxy Note 10 будет представлен в версиях с безрамочными дисплеями диагональю 6,3 и 6,75 дюйма, одна из которых (вероятно, более крупная) получит поддержку 5G. Также источники сообщают, что новый флагман получит тройную основную камеру и лишится 3,5-мм разъема для наушников.