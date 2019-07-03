Ср, 3.07.2019
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Samsung представит флагманский смартфон Galaxy Note 10 в начале августа

Samsung. Иллюстративное фото.

ФОТО: JUNG YEON-JE / AFP

Южнокорейская компания Samsung презентует новый флагманский смартфон Galaxy Note 10 7 августа. Специальное мероприятие, на котором будет представлено устройство, пройдет в Нью-Йорке.

Компания пока не опубликовала официальное изображение будущего смартфона, но объявление о презентации Note 10, размещенное в микроблоге Samsung, намекает, что смартфон, как и предшественники, получит стилус и продвинутую камеру, пишет Newsru.com.

По слухам, Galaxy Note 10 будет представлен в версиях с безрамочными дисплеями диагональю 6,3 и 6,75 дюйма, одна из которых (вероятно, более крупная) получит поддержку 5G. Также источники сообщают, что новый флагман получит тройную основную камеру и лишится 3,5-мм разъема для наушников.

В начале июня в Сети появились рендеры Galaxy Note. Их опубликовал в Twitter пользователь под ником @OnLeaks, регулярно размещающий утечки о будущих устройствах разных компаний.

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