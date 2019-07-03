Eesti Gaas предлагает выработку солнечной электроэнергии с нулевыми затратами

Компания Eesti Gaas вышла на рынок с новым комплексным решением по выработке солнечной энергии, которое для клиента означает монтаж его собственной солнечной энергоустановки без дополнительных затрат. «Мы предлагаем клиентам возможность обзавестись своей собственной солнечной энергоустановкой без дополнительных расходов, потреблять вырабатываемое ею электричество и экономить на плате за сетевую услугу. Eesti Gaas возьмет на себя инвестирование в полном объеме, включая установку и дальнейшее техническое обслуживание панелей, – сказал член правления Eesti Gaas Маргус Каазик, и добавил, что экономия при потреблении электричества, выработанного таким образом, может достигать двух тысяч евро в год.

«Производство электроэнергии из сланца в Эстонии попало под удар под влиянием глобальной климатической политики и экологических требований, ставших более строгими в Европейском Союзе и Эстонии, в результате чего возрос спрос на «умные», недорогие и экологичные решения», – пояснил Каазик, чем было продиктовано решение вывести на рынок новый продукт.

Новое решение по производству энергии подойдет для квартирных товариществ с совместной закупкой электроэнергии, мелких и средних компаний, а также школ и детских садов, чье потребление электричества составляет не меньше 20 000 кВт⋅ч. «Мы предлагаем это решение всем частным предприятиям, управляющим компаниям общественных зданий и товариществам, которые покупают электроэнергию: они смогут начать экономить, как только солнечные панели начнут вырабатывать электричество, – добавил Каазик. – Например, система мощностью в 50 кВт в среднем производит 48,5 МВт⋅ч в год, что снабжает электричеством около 15 домохозяйств».