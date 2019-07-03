Ср, 3.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Вырубку деревьев из-за строительства Рейди-теэ частично компенсируют озеленением Лаагна-теэ

Вырубку деревьев из-за строительства Рейди-теэ частично компенсируют озеленением Лаагна-теэ

Рейди-теэ.

ФОТО: Eero Vabamägi

В связи со строительством Рейди-теэ в Таллинне было выдано разрешение на вырубку 845 деревьев. Чтобы компенсировать динамику сокращения зеленых насаждений, в окрестностях новой дороги город высадит около 500 новых деревьев, а также высадит 268 деревьев на Лаагна-теэ.

По данным горуправы Таллинна, в прошлом году в рамках проекта строительства Рейди-теэ Департамент окружающей среды выдал разрешение на вырубку 845 деревьев, 90 из которых были повреждены, заражены болезнью или высохли.

При этом проект предусматривает озеленение новой улицы по завершению строительства: возле Рейди-теэ будет высажено 498 деревьев, 57 863 кустарника, 108 229 многолетников, 5 073 вьющихся растений, а также газон площадью 35 219 кв.м.

Кроме того, в целях компенсации динамики сокращения зеленых насаждений на Рейди теэ, на Лаагна-теэ посадят 268 деревьев.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ