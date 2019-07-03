Вырубку деревьев из-за строительства Рейди-теэ частично компенсируют озеленением Лаагна-теэ

В связи со строительством Рейди-теэ в Таллинне было выдано разрешение на вырубку 845 деревьев. Чтобы компенсировать динамику сокращения зеленых насаждений, в окрестностях новой дороги город высадит около 500 новых деревьев, а также высадит 268 деревьев на Лаагна-теэ.