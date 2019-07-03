Дерзкое ограбление в Таллинне: Австрия выдала Эстонии в качестве подозреваемого 29-летнего украинца

31 июля 2018 года в 14:20 полиция получила сообщение, что на улице Вяйке-Карья двое мужчин ворвались в магазин часов, применили в отношении сотрудницы магазина газовый баллончик, разбили витрину, схватили часы и убежали.

По словам руководителя службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса, для задержания грабителей были задействованы большие ресурсы полиции. Стражи порядка сразу же начали проверять людей и адреса, но тогда по горячим следам подозреваемых задержать не удалось.

Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры продолжили работу по раскрытию преступления, общались со многими свидетелями, собирали вещественные доказательства непосредственно с места преступления и рядом с ним.

«В ходе следствия мы просмотрели видеоматериалы более чем 50 разных видеокамер в Старом городе и близлежащих районах. Объем просмотренного материала равняется примерно ста фильмам „Правда и справедливость“. На просмотр и анализ этих записей у следователей ушло более трех недель», – рассказал полицейский.

«В итоге упорная работа принесла плоды, следователям удалось вычислить траекторию движения преступников в центре Таллинне за несколько дней до ограбления, во время ограбления и после совершенного преступления. Их бесцельное движение и внешность указывали на то, что эти люди не являются местными жителями. Мы запросили помощь у коллег из других стран, продолжили сбор и анализ доказательств и выяснили, что непосредственно само ограбление совершили гости из-за границы», – сказал Варес.

Также полицейские установили, что иностранцам помогли в этом местные преступники.

На основании веских доказательств спустя несколько месяцев после совершения ограбления полицейские Пыхьяской префектуры задержали местных подельников, суд уже вынес им приговор. На данный момент установлены и лица двух иностранцев, подозреваемых в совершении ограбления. Один из них задержан в Австрии и в конце июня по просьбе Эстонии его выдали нашей стране на основании Европейского постановления об аресте.

«Задержание второго человека – это лишь вопрос времени», – сказал Хиско Варес, по словам которого этот случай наглядно показывает, что целенаправленная работа приводит к положительному результату.

Полицейский подчеркивает, что за последние десять лет не осталось ни одного нераскрытого случая совершенного в Таллинне ограбления ювелирного магазина или магазина часов.

«Это должно послужить ясным сигналом гастролерам из-за границы, в основном, из Литвы, Украины, Латвии и Молдовы, что такие попытки в Эстонии себя не оправдывают. Как правило, мы быстро устанавливаем личность совершившего ограбление человека, хотя на процесс сбора доказательств может уйти время, если мы имеем дело с иностранцами. Но у нас хорошо налажено сотрудничество с расследующими подобные преступления полицейскими других европейских стран и информация передается очень оперативно», - рассказал Хиско Варес.

Число совершаемых в Эстонии ограблений уменьшается из года в год. «Жестоких преднамеренных разбойных нападений, направленных против обычных сограждан, практически нет. Встречаются единичные случаи, но преступников, которые зарабатывают на жизнь разбоем, в Эстонии нет. Несомненно, свое влияние оказала более строгая политика относительно вынесенных за разбой наказаний – преступники знают, что за совершением ограбления последует основательное расследование и процент раскрытия таких преступлений очень высок», - добавил Варес.