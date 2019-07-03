Налогово-таможенный департамент ждет подоходного налога в размере полутора миллионов евро

«В их числе и 1373 человека, рассрочившие платежные обязательства на сумму 625 тысяч евро, которые не считаются должниками. Таким образом, остается 3681 человек, не уплативший подоходный налог и не рассрочивший платеж - на общую сумму 905 тысяч евро. Из них 1450 человек уплатили часть суммы, но должны уплатить еще 357 тысяч евро», - сказала BNS пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента (MTA) Кайя-Лийза Табри.

Табри добавила, что подоходный налог пока что вообще не доплачивал 2231 человек, общая сумма обязательств составляет 548 000 евро.

В соответствии с налоговыми декларациями за прошлый год 41 616 человек должны доплатить в общей сложности 11,4 млн евро подоходного налога, сообщил MTA.

В соответствии с налоговыми декларациями за 2018 год следует вернуть в общей сложности 180 млн евро подоходного налога, почти вдвое больше, чем год назад.

По словам директора по услугам отдела услуг MTA Ханнеса Удде, за этот период декларирования доходов выросли суммы возврата и доплаты подоходного налога, поскольку новая система не облагаемого налогом дохода действовала первый год.