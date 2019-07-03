Фото: новому жилому району на границе Таллинна - быть!

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи, первые представительские дома будут построены через год, а весь жилой район, в котором будет проживать более тысячи человек, планируется построить через 3-4 года. «Если один из самых амбициозных новых жилых районов развивается опытным девелопером, спроектирован престижными архитекторами и возводится первоклассными строителями, покупатель жилья может чувствовать себя уверенно и легко получит банковский кредит», - сказал Вяхи.

По договору в волости Харку на границе Таллинна будет построено 17 многоквартирных домов и три рядных дома, а также внутренние дороги, спортивные дорожки, скейт-парк, площадка для игр в мяч, детских игровых площадок, спортивные сооружения и зеленые насаждения.

ФОТО: Invego

По словам Вяхи, это будут высококачественные, по-скандинавски уютные дома с большими окнами, просторными балконами, кладовыми и функциональными планировками внутреннего пространства. «Важно и то, что, хотя жилые дома являются всего трехэтажными, во всех домах будут лифты, а звукоизоляция обещает быть наилучшей», - отметил он.

ФОТО: Invego

«Я очень рад, что мы будем строить жилой район Тискреоя. Так мы сможем обеспечить самые умные и современные решения уже на этапе планирования», - сказал Эрго Лейгер, руководитель отделения жилищного строительства NOBE.