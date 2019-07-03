Ср, 3.07.2019
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  • В допинговом скандале с участием эстонских лыжников появился новый фигурант

В допинговом скандале с участием эстонских лыжников появился новый фигурант

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Daniel Taschler.

ФОТО: Biathlon Martell

32-летний биатлонист Даниель Ташлер, как передает Postimees, стал новым фигурантом допингового дела о клинике немецкого врача Марка Шмидта.

Немецкий канал ARD сообщил, что новым фигурантом допингового скандала, который разразился во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде, стал итальянский лыжник Даниель Ташлер.

Даниель известен, прежде всего тем, что его отец, Готтлиб, стал в 1988 году бронзовым призером Олимпиады в Калгари. При этом отец, видя, что отпрыск не приблизился даже к середнякам второго биатлонного эшелона, стал подыскивать сыну стимулирующие препараты, сотрудничая с печально известным итальянским врачом Микеле Феррари. Ташлер-младший в 2014 году был наказан ВАДА и итальянским судом штрафом и условным сроком тюремного заключения за использование допинга, но затем Ташлер подал апелляцию и был оправдан.

На настоящий момент Ташлер, как подтвердил его адвокат, действительно находится под следствием. Интересным представляется и тот факт, что Даниель Ташлер явлется бывшем мужем сестры Йоханнеса Дюрра, с показаний которого и вспыхнул крупнейший за последнее время допинговый скандал Европейского союза.

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