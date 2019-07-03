В допинговом скандале с участием эстонских лыжников появился новый фигурант

Немецкий канал ARD сообщил, что новым фигурантом допингового скандала, который разразился во время чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде, стал итальянский лыжник Даниель Ташлер.

Даниель известен, прежде всего тем, что его отец, Готтлиб, стал в 1988 году бронзовым призером Олимпиады в Калгари. При этом отец, видя, что отпрыск не приблизился даже к середнякам второго биатлонного эшелона, стал подыскивать сыну стимулирующие препараты, сотрудничая с печально известным итальянским врачом Микеле Феррари. Ташлер-младший в 2014 году был наказан ВАДА и итальянским судом штрафом и условным сроком тюремного заключения за использование допинга, но затем Ташлер подал апелляцию и был оправдан.