Нарвитянин Глеб Карпенко нацелен на Олимпийские игры в Токио

Буквально на днях Глеб стал чемпионом Эстонии в «разделке» среди юниоров и бронзовым призером в групповой шоссейной гонке. Два года назад в Венгрии он порадовал любителей велоспорта бронзовой медалью Европейского юношеского Олимпийского фестиваля на дистанции 10 километров с раздельным стартом. А годом ранее занял 26 место на чемпионате мира среди юниоров.