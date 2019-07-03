Нарвитянин Глеб Карпенко нацелен на Олимпийские игры в Токио

17-летнего нарвитянина Глеба Карпенко считают надеждой эстонского велоспорта. В этом сезоне он одержал знаковую победу в престижном Тартуском велоралли среди мужчин.
Буквально на днях Глеб стал чемпионом Эстонии в «разделке» среди юниоров и бронзовым призером в групповой шоссейной гонке. Два года назад в Венгрии он порадовал любителей велоспорта бронзовой медалью Европейского юношеского Олимпийского фестиваля на дистанции 10 километров с раздельным стартом. А годом ранее занял 26 место на чемпионате мира среди юниоров.
Сейчас он тренируется за пределами Нарвы, но, периодически, появляется в родном городе. Именно в такой день мы и побеседовали с ним о его планах на будущее.
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