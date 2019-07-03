Пойман опровергающий представления о Вселенной сигнал

Астрономы Калифорнийского технологического института в США сообщили об обнаружении быстрого радиовсплеска FRB 190523. От других вспышек его отличает то, что он произошел в галактике, являющейся аналогом Млечного Пути. Это меняет представления о космических средах, в которых такое явление может происходить. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.