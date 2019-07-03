Кинокомпания Warner Bros пообещала бесплатную культурную программу для жителей Ласнамяэ

Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет ограничено движение по Лаагна-теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу.
Это предусматривает договор о сотрудничестве, который в минувшую пятницу заключили мэрия Таллинна, Warner Bros и эстонская фирма Allfilm, сообщает Rus.ERR.
Согласно распоряжению, утвержденному столичной городской управой, жителям Ласнамяэ со стороны кинодеятелей будет предложена бесплатная культурная программа. О том, что конкретно она собой представляет, информации пока нет.
«Поскольку договор между Таллинном и представителями кинокомпании был заключен только в конце прошлой недели, культурная программа еще составляется», - ответила пресс-служба Ласнамяэской районной управы на запрос портала Rus.ERR.