Кинокомпания Warner Bros пообещала бесплатную культурную программу для жителей Ласнамяэ

Это предусматривает договор о сотрудничестве, который в минувшую пятницу заключили мэрия Таллинна, Warner Bros и эстонская фирма Allfilm, сообщает Rus.ERR.

Согласно распоряжению, утвержденному столичной городской управой, жителям Ласнамяэ со стороны кинодеятелей будет предложена бесплатная культурная программа. О том, что конкретно она собой представляет, информации пока нет.