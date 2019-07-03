Ср, 3.07.2019
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  • Кинокомпания Warner Bros пообещала бесплатную культурную программу для жителей Ласнамяэ

Кинокомпания Warner Bros пообещала бесплатную культурную программу для жителей Ласнамяэ

Вид на Лаагна-теэ.

ФОТО: SANDER ILVEST / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Американская кинокомпания Warner Bros, по инициативе которой в июле из-за съемок фильма режиссера Кристофа Нолана будет ограничено движение по Лаагна-теэ в Таллинне, обещает частично компенсировать жителям крупнейшего района столицы неудобства, предложив им взамен культурную программу.

Это предусматривает договор о сотрудничестве, который в минувшую пятницу заключили мэрия Таллинна, Warner Bros и эстонская фирма Allfilm, сообщает Rus.ERR.

Согласно распоряжению, утвержденному столичной городской управой, жителям Ласнамяэ со стороны кинодеятелей будет предложена бесплатная культурная программа. О том, что конкретно она собой представляет, информации пока нет.

«Поскольку договор между Таллинном и представителями кинокомпании был заключен только в конце прошлой недели, культурная программа еще составляется», - ответила пресс-служба Ласнамяэской районной управы на запрос портала Rus.ERR.

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