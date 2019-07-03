Обвиняемый в коррупции Каяр Лембер: за мной следили незаконно

В направленном канцлеру юстиции Юлле Мадизе в прошлом месяце письме Лембер пишет, что криминальное производство в отношении него было возбуждено весной 2014 года, но еще годом ранее его на протяжении пары месяцев прослушивали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении другого лица, что выяснилось из материалов дела.

Это происходило и когда он был членом Рийгикогу, хотя действовавшее тогда законодательство в части уголовного производства позволяло привлекать членов Рийгикогу только с их согласия и в случае, если они являются свидетелями или причастными к производству.

"Дело даже не в том, что мои разговоры записывали на пленку, а в том, что меня не поставили об этом в известность, поскольку якобы меня не опознали, что является совершенно абсурдным утверждением", - считает Лембер.

Об этом прослушивании его известили только шесть лет спустя. "В одном разговоре есть десятисекундный отрезок, который косвенно касается нынешнего уголовного дела. Все остальное касается личной жизни, организации работы партии и ежедневной деятельности парка Вудила", - перечислил Лембер, уверенный в том, что имело место очевидное вторжение в частную жизнь.

Лембер сказал, что к канцлеру юстиции он обратился потому, что в ситуации, когда он требует знакомства с материалами наблюдения, а прокурор этому препятствует, у него как обвиняемого не остается другого выхода.

"Я понимаю, что канцлер юстиции не хочет и не может комментировать продолжающееся судебное дело, но обратиться к кому-то еще, когда прокуратура упорно самоуправствует, человек не может", - отметил Лембер.

Ответ пресс-секретаря бюро канцлера юстиции Янека Лутса был, действительно, коротким: текущие уголовные дела канцлер юстиции не комментирует.

"Виновен человек или невиновен, это определит суд, но все это дело длится более пяти лет, и последний год мы спорили о том, есть ли у меня право ознакомиться с материалами слежки", - сказал Лембер.

Прокуратура еще прошлой осенью отказала ему в передаче материалов, и Лембер подал на прокуратуру в суд. Окружной суд разделил его точку зрения, сочтя, что оснований для закрытия материалов дела не было, они не содержали государственной тайны или тайных методов наблюдения.

Крякает как утка

Во-вторых, Лембер обращает внимание на то, что в ходе производства следственные органы неоднократно требовали у предприятия мобильной связи распечатку звонков по десяткам номеров, что позволило составить детальный обзор не только сети общения, но и ежедневых передвижений человека. По закону требование таких данных не является слежкой, но с учетом того, что эти данные позволяют, по сути это она и есть. "Если что-то ходит как утра, крякает как утка и выглядит как утка, следовательно речь идет об утке", - говорит Лембер.