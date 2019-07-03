Опрос: узнайте, какой рост цен прогнозируют эксперты по недвижимости

Более того, 59 % участников опроса из семи бюро недвижимости определили, что рост цен не поднимется выше 5%, а 14% ответивших ожидают повышения цен на 6–9%. 20,5% респондентов считают, что цены останутся на том же уровне, что и в 2018 году.

По словам руководителя бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, демографические тенденции показывают, что урбанизация будет продолжаться, и молодые люди не перестанут переезжать из небольших населенных пунктов в Таллинн или в четыре-пять других более крупных города и их ближайшие окрестности. «Это означает, что спрос на недвижимость в крупных населенных пунктах, особенно в столице, в ближайшие двадцать-тридцать лет явно возрастет, а спрос влечет за собой рост цен», - сказал Вахтер.

«В краткосрочной перспективе на рынок недвижимости больше влияют экономическое состояние Эстонии и всего мира. В настоящее время экономические показатели страны стабильны, и это также отражено в оценках экспертов по недвижимости, которые не предполагают значительного снижения цен в ближайшие годы», - прокомментировал Вахтер.

По данным опроса 1Partner Kinnisvara, наибольший рост цен в этом году эксперты ожидают на жилье в Копли. Вероятность повышения цен в Ласнамяэ и Мустамяэ также считается высокой. В Старом городе, Нымме и Пирита значительного повышения цен не ожидается.