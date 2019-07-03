Эдвард Лукас: троллинг Путина

На самом деле проблемы испытывает путинизм. Рост ВВП слишком низок, чтобы привлечь промышленные страны. Стандарты жизни упрямо отказываются расти. На то, чтобы поддерживать вооруженные силы на подобающем сверхдержаве уровне, не хватает денег.

Бизнес-среда страны не убеждает россиян, и они по возможности отправляют свои деньги и семьи за границу. Окостеневшая политическая система также выглядит хрупкой. В Екатеринбурге участники протестов одержали победу над неоднозначным планом строительства церкви. Попытка повесить на занимавшегося расследованием журналиста Ивана Голунова обвинение в наркопреступлении жалким образом провалилась.

Но окружающий мир продолжает помогать. Парламентская ассамблея Совета Европы восстановила членство России — несмотря на продолжающуюся войну в Украине и оккупацию ее территорий. Тереза Мэй встретилась с Путиным на саммите Большой двадцатки в Осаке. Целью было подать жесткий сигнал, но россияне увидели, что их лидер встречается с важным международным партнером. Вот и вся дипломатическая заморозка, которой Соединенное Королевство подвергло Россию после прошлогодней атаки химическим оружием в Солсбери.

Путин на это только усмехается. В нем мало от государственного деятеля, но он отличный шоумен. Дональд Трамп, похоже, принял приглашение российского президента принять участие в посвященных 75-летию со дня победы над нацистской Германией торжествах в Москве в мае следующего года. На пресс-конференции в Осаке президент США невольно повторил слова Кремля.

Но войну выиграла не Россия, а СССР. Большая часть сражений состоялась на территории Украины и Белоруссии, а не России. Многие из 25 миллионов погибших были не русскими, но представителями других национальностей, в том числе завербованными в оккупированных СССР государствах. А завершение войны означало для стран Восточной и Центральной Европы не освобождение, а новую оккупацию, которая продлилась дольше и в определенных аспектах была пагубнее нацистской оккупации.

Это не нюансы академической историографии, а актуальные вопросы современной геополитики. Когда вы соглашаетесь с предложенным Кремлем упрощенным, искаженным, амнезийным нарративом военного периода, вы подрываете государственность бывших порабощенных народов и легитимизируете неоимпериалистические планы России на ее бывшие территории. Союзники США в этом регионе надеются, что кто-нибудь из администрации в течение последующих десяти месяцев сможет проинформировать об этом президента.

Оскорбления Путина в адрес либерализма и самонадеянной, недоступной политической элиты на Западе нужно рассматривать в контексте. Цель - подпитывать подходящее для России мировоззрение и подрывать препятствующий этому образ мышления. Союзникам Кремля на крайне левом и правом флангах, как и странам вроде Венгрии, очень нравится думать, что они находятся в авангарде нового политического движения. Кого волнуют автократия, коррупция, неэффективность, а в отдельных случаях и государственные измены. Стоит только вдохнуть ветер с востока, чтобы ощутить запах прекрасной новой политики.