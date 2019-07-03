Розыгрыш! Посетите шокирующий спектакль из Москвы на Сааремааском оперном фестивале

«Диалоги кармелиток» – одна из семи постановок Московского музыкального театра «Геликон-опера», которые будут представлены с 23 по 28 июля на Сааремааском оперном фестивале.

Спектакль стал главным событием оперного сезона 2003/2004 года и покорил публику искренностью, зрелостью и глубиной трактовки одного из ярчайших сочинений Пуленка. Реальная история о мученической смерти 16 обитательниц кармелитского монастыря в Компьени во времена событий Великой французской революции превратилась в нечто большее, чем просто музыка и драматургия, объединенные замыслом режиссера в спектакль. «Диалоги кармелиток» – это, прежде всего, диалог с душой зрителя, который то страстно, то задумчиво, то жестко, но всегда с обнаженной искренностью ведут создатели спектакля. Восхитительная красота музыки Пуленка подчеркивает всю суть трагедии.

Опера французского композитора Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток». ФОТО: Афиша

«Это спектакль, поражающий хрупкостью человека перед стальной Идеей. Он о том, как легко крест превращается в клинок. О кровавой игре, которой предается человечество и суть которой – казнить и миловать. Финал – одна из самых сильных находок режиссера. Гильотинирование уподоблено боулингу: грохот шаров сплетается с патетическим реквиемом, голоса живых тонут, захлебываются в механической мертвечине. Идея гибельной игры доведена до символа, как у Чайковского в «Пиковой даме», и эта игра – тоже одна на все времена и эпохи», - написал известный российский театральный критик Валерий Кичин.

Опера «Диалоги кармелиток» состоится 26 июля в 20:00 Дома оперы Курессаарского замка (Лоссихоов, 1). В этот день на Сааремаа будет ходить ночной паром, так что после спектакля желающие могут спокойно вернуться на материк.

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