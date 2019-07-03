Полиция просит родителей следить за жизнью своих несовершеннолетних детей

По утверждению префектуры, каждую неделю они получают несколько сообщений о пьяных несовершеннолетних в Вирумаа, нуждающихся в стационарном лечении. «На прошлой неделе 13-летний мальчик был отправлен в больницу с отравлением. Еще один 13-летний пьяный подросток стал жертвой нападения. Многие молодые люди в возрасте от 13 до 17 лет, которые употребляли алкоголь, были доставлены в больницу», - сообщают блюстители порядка в социальных сетях.