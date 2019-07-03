Полиция просит родителей следить за жизнью своих несовершеннолетних детей

По данным Идаской префектуры, сотрудникам правоохранительных органов прибавляют работы несовершеннолетние, которые ударились во взрослую жизнь и злоупотребляют алкоголем во время летних каникул, передает BNS.
По утверждению префектуры, каждую неделю они получают несколько сообщений о пьяных несовершеннолетних в Вирумаа, нуждающихся в стационарном лечении. «На прошлой неделе 13-летний мальчик был отправлен в больницу с отравлением. Еще один 13-летний пьяный подросток стал жертвой нападения. Многие молодые люди в возрасте от 13 до 17 лет, которые употребляли алкоголь, были доставлены в больницу», - сообщают блюстители порядка в социальных сетях.
Алкоголь запрещен для несовершеннолетних. «Молодой мозг развивается до 25 лет, поэтому чем позже начать употреблять алкоголь, тем лучше. Молодой человек может не знать пределов, и употребление алкоголя в компании друзей может закончиться очень печально. Дорогие родители, проявите интерес к своему ребенку, и узнайте, где он и с кем проводит свободное время», - призывают сотрудники правоохранительных органов.