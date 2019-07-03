Купленный новым в Эстонии автомобиль завернули на границе из-за разных VIN-кодов на кузове

В конце июня один из участников популярного в Эстонии автомобильного сообщества EZ-дуны обратился за советом к окружающим, поскольку попал на границе в странную ситуацию. По его словам, при рутинной проверке автомобиля выяснилось, что у машины на кузове указаны два разных VIN-кода: указанный на табличке под лобовым стеклом и на нанесенных на кузов наклейках совпадал с тем, что указан в техпаспорте и сервисной книжке, а вот находящийся в ногах переднего пассажира и скрывающийся под напольным покрытием по какой-то причине оказался от другой машины. Нынешний владелец машины рассказал, что на границе его продержали несколько часов, так как эксперты пытались выяснить, имелись ли на табличке с VIN-кодом признаки манипуляций. Позже автор дополнил свой рассказ, отметив, что проверка показала, что номер кузова был оригинальным, а эксперты впервые в своей практике столкнулись с такой ситуацией.

Поскольку машины покупалась новой в Эстонии, было решено обратиться к продавцу машины Info Auto AS. Как описал общение с официальным дилером марки Ford нынешний владелец, продавец предложил отправиться в Департамент шоссейных дорог, где с помощью специального устройства на машине изменили бы VIN-код на правильный. Также автомобилисту пообещали выдать документы, которые бы подтверждали, что изменение номера кузова производилось в соответствии с законом. Но нынешний владелец Ford счел данное предложение неразумным, так как предположил, что даже с официальными документами на руках у и впредь него могут возникнуть проблемы на границе. По этой причине он всерьез задумался о продаже машины.

В официальном представительстве марки Ford Info Auto AS подтвердили, что в курсе данного инцидента. «Владелец автомобиля отправил нам письмо, а также лично приезжал в автосалон», - сообщил директор по маркетингу Info Auto AS Тийт Лиллипуу, а также добавил, что они отправили запрос на завод Ford, чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию. Лиллипуу сообщил, что поскольку автомобиль был поставлен на учет 11 лет назад, для получения ответа может потребоваться время.

По словам Лиллипуу, это первый подобный случай в их практике. «Перед передачей автомобиля клиенту, всегда проводится сверка номера кузова автомобиля. Согласно процедурным правилам завода Ford, VIN-код проверяется на табличке в нижней части лобового стекла, а также на нанесенных на кузов наклейках», - заверил директор по маркетингу.

Представитель дилерского центра сообщил, что в настоящее время они ждут ответа от Ford Motor Company, чтобы понять — была ли ошибка допущена на заводе при нанесении номера кузова или машина сошла с конвейера с одинаковыми VIN-кодами.

«Если выяснится, что ошибка была допущена со стороны завода, мы готовы выкупить у клиента машину по рыночной цене. С нашей стороны также было сделано предложение сделать проверку машины, чтобы затем провести процедуру по изменению номера кузова в Департаменте шоссейных дорог. Владелец в этом случае получил бы новый техпаспорт и все необходимые документы. Но его наше предложение не устроило», - сказал он.

По словам Лиллипуу, во время последней беседы с владельцем машины договорились, что как только от завода-производителя поступит ответ, они незамедлительно свяжутся с клиентом, чтобы решить возникший спор.