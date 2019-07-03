Погибшие моряки служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе - историческом пригороде Санкт-Петербурга.

ФОТО: Lev Fedoseyev / Lev Fedoseyev/TASS

14 моряков-подводников, погибших накануне при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, были закреплены за военной частью в Петербурге, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей военной частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга», - такая запись появилась на официальной странице Беглова в соцсети «ВКонтакте».

Как пишет «Коммерсант», погибшие моряки служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе - историческом пригороде Санкт-Петербурга.

Сайт «Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга» в июле прошлого года сообщал, что в Петродворцовом районе живут 12 героев России в звании капитана первого ранга. В качестве автора сообщения была указана администрация района.

Имена двоих из перечисленных - капитаны первого ранга и герои России Николай Филин и Денис Долонский - в среду появились в «Телеграм»-канале Baza как подводники, которые могли погибнуть в Баренцевом море.