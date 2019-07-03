Ранее петербургское интернет-издание Фонтанка.ру сообщало, что подразделение, в котором служили моряки, имеет статус секретного и в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где проводит совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.

Накануне Шойгу сообщил, что трагедия произошла в ходе плановых работ в российских территориальных водах Баренцева моря.

Что произошло?

Причину пожара российские власти на называют. Следственный комитет начал проверку по факту гибели моряков.

Источник «Газеты.Ru» утверждал, что в электрических сетях атомной глубоководной станции якобы произошло замыкание.

Агентство Рейтер накануне сообщало со ссылкой на директора департамента ядерной безопасности Норвежского агентства радиационной и ядерной безопасности Пера Странда, что норвежские власти проверили уровень радиации и не обнаружили аномально высоких показателей в районе ЧП.

По словам Странда, российские власти сообщили ему, что на аппарате произошел взрыв газа.

Однако позднее Минобороны России сообщило, что никаких уведомлений норвежской стороне по поводу глубоководного аппарата не направлялось.

В настоящее время аппарат находится на базе в Североморске, где его обследуют специалисты.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников относится к категории гостайны и не будет обнародована.

В среду министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что после начала пожара из горящего отсека был эвакуирован гражданский специалист.

«Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля», - сказал министр.

Что известно о погибших?

Имена погибших подводников официально не называются. Известно, что среди них были семь капитанов первого ранга и двое героев России. Шойгу сообщил, что члены экипажа подлодки проводили исследования по изучению гидросферы Земли.

Анонимные «Телеграм»-каналы называют капитанов первого ранга и героев России Николая Филина и Дениса Долонского, а также имя еще одного погибшего офицера - капитана первого ранга Андрея Воскресенского.

Источники «Новой газеты» сообщают, что при пожаре также погиб 40-летний офицер Военно-морского флота Денис Опарин.

Жители Мурманской области в память о погибших несут цветы к мемориалу военным морякам около храма Спас-на-Водах в Мурманске, где в среду пройдет поминальная служба.

На сайте храма опубликован список погибших, однако указаны только их имена.

Соболезнования семьям погибших уже выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство Евросоюза, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, папа римский Франциск.

По словам Сергея Шойгу, все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.

Что известно об аппарате?

Как сообщил Дмитрий Песков, информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, является секретной.

«Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается», - сказал Песков.

СМИ сообщали о том, что аварию потерпела атомная глубоководная подводная лодка АС-12 (атомная глубоководная станция) проекта 10831, получившая неофициальное название «Лошарик».

Как пишет портал «Военное обозрение», «Лошарик» не несет на своем борту никакого вооружения и может погружаться на глубину до 6 тысяч метров.

Строительство лодки началось еще в 1980-е годы на базе КБ «Малахит», однако из-за проблем с финансированием оно было завершено лишь в 2000-х годах, сообщает издание.

Спускаемый аппарат крепится к носителю, которым выступает специально переделанная для этих целей атомная стратегическая подлодка проекта 667БДР «Кальмар» К-129.

Российские специалисты заявляли, что этот аппарат, хотя и принадлежит министерству обороны, предназначен для научных исследований. В американских СМИ звучала версия о возможном применении этого аппарата для подводных диверсий.