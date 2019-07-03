Департамент конкуренции требует от Eesti Post повысить качество почтовых услуг

Департамент конкуренции вынес акционерному обществу Eesti Post предписание, которым обязал предприятие привести качество услуги по доставке писем и число почтовых контор в соответствие с требованиями закона о почте.
Пресс-служба департамента напомнила, что согласно закону, по меньше мере 90% писем, отправляемых в пределах страны без использования услуги срочной доставки, должны доставляться адресату на следующий рабочий день. В 2018 году только 76% писем доходили до получателя на следующий рабочий день. Результат не улучшился и в начале 2019 года. Департамент обязал почтовое предприятие повысить качество услуги доставки почты не позднее 1 января 2020 года.
Департамент конкуренции выявил также, что в волостях Йыэляхтме и Эльва число контор, предлагающих универсальные почтовые услуги, на единицу меньше, чем того требует закон.
Департамент потребовал, чтобы Eesti Post открыла дополнительную контору в Йыэляхтме не позднее 1 января 2020 года, а в волости Эльва - не позднее 1 октября 2019 года.